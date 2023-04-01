0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T3521 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.08 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.23 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zariflik ve ışıltıyı bir araya getiren Lizay marka pırlantalı Pırlanta Zümrüt Yüzük, taşıyla göz kamaştırıyor. Eşsiz tasarımı ve kaliteli malzemesiyle dikkat çeken bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlıyor. Kendinizi özel hissetmek ve göz alıcı bir görünüm elde etmek için Lizay'ın bu muhteşem yüzüğünü tercih edebilirsiniz.