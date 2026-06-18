0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
Ürün Kodu : DL04075
%0
77.448 TL
77.448 TL
PEŞİN FİYATINA 25.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe T10421
Rose Altın, 14 Ayar, 5,15 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Siyah taşların etkileyici görünümü, kelepçe formunun modern çizgileriyle buluşuyor. Zarif detaylarla şekillenen tasarım, güçlü bir duruş sergilerken şıklığından ödün vermiyor. Altın ve siyahın zamansız uyumu sayesinde sofistike bir görünüm elde ediyor.
0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 25.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
77.448 TL
77.448 TL
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