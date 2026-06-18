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0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe

Ürün Kodu : DL04075
%0
77.448 TL
77.448 TL
PEŞİN FİYATINA 25.816 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe T10421

Rose Altın, 14 Ayar, 5,15 gr

Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Siyah taşların etkileyici görünümü, kelepçe formunun modern çizgileriyle buluşuyor. Zarif detaylarla şekillenen tasarım, güçlü bir duruş sergilerken şıklığından ödün vermiyor. Altın ve siyahın zamansız uyumu sayesinde sofistike bir görünüm elde ediyor.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 25.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
77.448 TL
77.448 TL
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ALIŞVERİŞ

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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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