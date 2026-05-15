Altın Trend Bileklik T10201 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.27 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal çizgileriyle öne çıkan bu bileklik, modern stil anlayışının vazgeçilmez parçalarından biridir. Sade görünümünün altında güçlü bir şıklık barındıran tasarım, her kombine kolaylıkla uyum sağlıyor. Tek başına kullanıldığında bile dikkat çekici bir etki yaratıyor. Gerçek stil, en sade detaylarda kendini gösterir.