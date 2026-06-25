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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  E1137415
Altın Çocuk Mavi Yonca Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Mavi Yonca Küpe
18.088 TL
18.088 TL
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6.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K013489
Altın Kaplumbağa Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kaplumbağa Çocuk Künye
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148258
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344761
Altın Çocuk Desenli Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Desenli Bileklik
47.872 TL
47.872 TL
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15.957 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1131816
Altın Çiçek Taşlı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çiçek Taşlı Çocuk Küpe
17.816 TL
17.816 TL
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5.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1106293
Altın Uçan Balonlar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uçan Balonlar Çocuk Küpe
12.784 TL
12.784 TL
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4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1143216
Altın Kuş Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kuş Çocuk Küpe
14.144 TL
14.144 TL
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4.715 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365019
Altın Çocuk Ataç Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Ataç Bileklik
22.508 TL
22.508 TL
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7.503 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1143196
Altın Motosiklet Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Motosiklet Çocuk Küpe
15.028 TL
15.028 TL
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5.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1143200
Altın Kaplumbağa Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kaplumbağa Çocuk Küpe
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E164845
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe
14.144 TL
14.144 TL
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4.715 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K015454
Altın Araba Desenli Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Araba Desenli Çocuk Künye
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K015511
Altın Mavi Çerçeveli Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Çerçeveli Çocuk Künye
42.228 TL
42.228 TL
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14.076 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K015453
Altın Motosiklet Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Motosiklet Çocuk Künye
33.728 TL
33.728 TL
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11.243 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1143025
Altın Çocuk Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Halka Küpe
8.500 TL
8.500 TL
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2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K014712
Altın Renkli Papatya Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Renkli Papatya Çocuk Künye
40.052 TL
40.052 TL
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13.351 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010225
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
10.472 TL
10.472 TL
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3.491 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K007485
Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye
20.468 TL
20.468 TL
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K008920
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye
19.244 TL
19.244 TL
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6.415 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K007481
Altın Mavi Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Çocuk Künye
17.680 TL
17.680 TL
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5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K013383
Altın Nazar Boncuklu Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Künye
22.236 TL
22.236 TL
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7.412 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130112
Altın Mavi Nazar Sallantılı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Sallantılı Çocuk Küpe
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010084
Altın Kelebek Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kelebek Çocuk Künye
32.844 TL
32.844 TL
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10.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E143774
Altın Kelebek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kelebek Çocuk Küpe
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149969
Altın Balık Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Balık Çocuk Küpe
6.800 TL
6.800 TL
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2.267 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010092
Altın Denizci Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Denizci Çocuk Künye
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010074
Altın Araba Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Araba Çocuk Bileklik
36.584 TL
36.584 TL
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12.195 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K009790
Altın Uğur Böceği Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uğur Böceği Çocuk Künye
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1127704
Altın Uğur Böceği Taşlı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Uğur Böceği Taşlı Çocuk Küpe
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E146222
Altın Uğur Böceği Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uğur Böceği Çocuk Küpe
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B256765
Altın Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Bileklik
39.372 TL
39.372 TL
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13.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149555
Altın Kalp Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kalp Çocuk Küpe
7.344 TL
7.344 TL
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2.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K008887
Altın Çiçek Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çiçek Çocuk Künye
17.680 TL
17.680 TL
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5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150684
Altın Çiçek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çiçek Çocuk Küpe
14.348 TL
14.348 TL
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4.783 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E143775
Altın Nazar Kalp Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Kalp Çocuk Küpe
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130247
Altın Lacivert Nazar Sallantılı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Lacivert Nazar Sallantılı Çocuk Küpe
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010087
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
25.704 TL
25.704 TL
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010038
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
33.048 TL
33.048 TL
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11.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010240
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
48.212 TL
48.212 TL
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16.071 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010083
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye
38.352 TL
38.352 TL
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12.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010073
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
35.428 TL
35.428 TL
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11.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K014095
Altın Denizci Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Denizci Çocuk Künye
51.204 TL
51.204 TL
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17.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130556
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe
9.044 TL
9.044 TL
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3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130494
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe
8.636 TL
8.636 TL
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2.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130767
Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130172
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Küpe
8.024 TL
8.024 TL
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2.675 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009968
Altın Mavi Nazar Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Bebek Yaka İğnesi
20.740 TL
20.740 TL
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6.913 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009959
Altın Uğur Böcekli Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uğur Böcekli Bebek Yaka İğnesi
22.576 TL
22.576 TL
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7.525 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009957
Altın Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Bebek Yaka İğnesi
24.140 TL
24.140 TL
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8.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009963
Altın Uğur Böceği Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uğur Böceği Bebek Yaka İğnesi
16.796 TL
16.796 TL
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5.599 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E129745
Altın Taşlı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Çocuk Küpe
10.336 TL
10.336 TL
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3.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K013488
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
24.684 TL
24.684 TL
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8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B248637
Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik
19.244 TL
19.244 TL
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6.415 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K009521
Altın Yelken Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Yelken Çocuk Bileklik
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149966
Altın Papatya Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Papatya Çocuk Küpe
7.616 TL
7.616 TL
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2.539 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E198145
Altın Pati Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Pati Çocuk Küpe
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E198270
Altın Kelebek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kelebek Çocuk Küpe
12.852 TL
12.852 TL
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4.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117949
Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe
14.892 TL
14.892 TL
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4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150707
Altın Kalp Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kalp Çocuk Küpe
13.056 TL
13.056 TL
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4.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149539
Altın Kar Tanesi Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kar Tanesi Çocuk Küpe
8.840 TL
8.840 TL
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2.947 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130299
Altın Pembe Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Pembe Nazar Çocuk Küpe
17.680 TL
17.680 TL
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5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149550
Altın Çok Renkli Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çok Renkli Çocuk Küpe
7.684 TL
7.684 TL
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2.561 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148254
Altın Papatya Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Papatya Çocuk Küpe
14.892 TL
14.892 TL
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4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365002
Altın Ataç Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Ataç Çocuk Bileklik
41.072 TL
41.072 TL
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13.691 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B364999
Altın Ataç Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Ataç Çocuk Bileklik
22.712 TL
22.712 TL
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7.571 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150691
Altın Kiraz Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kiraz Çocuk Küpe
15.232 TL
15.232 TL
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5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148250
Altın Çilek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çilek Çocuk Küpe
15.232 TL
15.232 TL
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5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365013
Altın Balık Sırtı Çocuk Bileklk - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Balık Sırtı Çocuk Bileklk
17.816 TL
17.816 TL
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5.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359689
Altın Kaplumbağa Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kaplumbağa Çocuk Bileklik
31.416 TL
31.416 TL
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10.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365056
Altın Kalemli Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kalemli Çocuk Bileklik
18.360 TL
18.360 TL
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365041
Altın Hasır Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Hasır Çocuk Bileklik
20.672 TL
20.672 TL
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6.891 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365003
Altın Trend Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Trend Çocuk Bileklik
31.144 TL
31.144 TL
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10.381 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365035
Altın Mariner Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mariner Çocuk Bileklik
24.072 TL
24.072 TL
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8.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365044
Altın İnce Doç Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın İnce Doç Çocuk Bileklik
23.868 TL
23.868 TL
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7.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B364992
Altın Doç Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Doç Çocuk Bileklik
26.384 TL
26.384 TL
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8.795 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365055
Altın Mini Ataç Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mini Ataç Çocuk Bileklik
26.384 TL
26.384 TL
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8.795 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365050
Altın Doç Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Doç Çocuk Bileklik
25.908 TL
25.908 TL
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8.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365046
Altın Spiga Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Spiga Çocuk Bileklik
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365036
Altın İnce Hasır Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın İnce Hasır Çocuk Bileklik
23.596 TL
23.596 TL
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7.865 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365007
Altın Trend Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Trend Çocuk Bileklik
35.700 TL
35.700 TL
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11.900 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365006
Altın Top Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Top Çocuk Bileklik
31.416 TL
31.416 TL
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10.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365048
Altın Ataç Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Ataç Çocuk Bileklik
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L017834
Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye
64.464 TL
64.464 TL
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21.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149538
Altın Balon Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Balon Çocuk Küpe
8.500 TL
8.500 TL
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2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365018
Altın Kalemli Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kalemli Çocuk Bileklik
18.360 TL
18.360 TL
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K007501
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye
35.088 TL
35.088 TL
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11.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009956
Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009962
Altın Nazar Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Bebek Yaka İğnesi
21.692 TL
21.692 TL
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7.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E198255
Altın Mavi Yonca Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Yonca Çocuk Küpe
16.184 TL
16.184 TL
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5.395 TL x 3 Taksit

Çocuklar için tasarlanan mücevher ve aksesuarlar, hem estetik hem de duygusal değeri yüksek özel tasarımlar arasında yer alır. Günümüzde çocuk mücevher modelleri, küçük yaş gruplarına uygun ölçülerde hazırlanarak güvenli, hafif ve zarif detaylarla üretilmektedir. Kolye, bileklik, küpe ve künye gibi farklı tasarımlardan oluşan bu koleksiyonlar, çocukların stiline sevimli bir dokunuş katarken aynı zamanda anlamlı bir hatıra olarak da saklanabilir.

Altın ve değerli metallerle hazırlanan çocuk mücevherleri, hem dayanıklı hem de uzun ömürlü olmaları sayesinde sıkça tercih edilir. Ayrıca bu takılar çoğu zaman doğum, doğum günü, diş buğdayı veya özel kutlamalar gibi anlamlı günlerde hediye edilen değerli aksesuarlar arasında yer alır. Çocuklar için tasarlanan mücevherler, hassas cilt yapısı düşünülerek hafif ve güvenli tasarımlarla üretilmektedir.

Bu kategoride yer alan çocuk ürünleri; miniklere özel tasarlanmış zarif kolyeler, bileklikler, küpeler ve farklı motiflerle hazırlanan aksesuar seçeneklerinden oluşmaktadır.

Çocuk Mücevheri Nedir?

Çocuk mücevheri, bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış takı ve aksesuar modellerini ifade eder. Bu tasarımlar yetişkin mücevherlerine göre daha küçük boyutlu, hafif ve güvenli olacak şekilde üretilir.

Çocuklara yönelik mücevherlerde genellikle yuvarlatılmış kenarlar, sağlam kilit sistemleri ve cilde zarar vermeyen materyaller kullanılır. Bu sayede çocuklar bu aksesuarları rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilir.

Çocuk mücevherleri yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda sevgi ve hatıra değeri taşıyan anlamlı hediyeler olarak da görülmektedir.

Çocuk Mücevher Modelleri

Çocuklar için tasarlanan mücevher koleksiyonları farklı tasarım ve motiflere sahip birçok modelden oluşur. Bu çeşitlilik sayesinde her yaş grubuna ve stile uygun tasarımlar bulunabilir.

Çocuk Kolye Modelleri

Çocuk kolyeleri genellikle ince zincirler ve küçük figürlü kolye uçları ile tasarlanır. Kalp, yıldız, kelebek, hayvan figürleri veya nazar boncuğu gibi motifler çocuk kolyelerinde sıkça tercih edilir.

Bu tasarımlar hem şık hem de eğlenceli bir görünüm sunarak çocukların dünyasına uygun bir stil oluşturur. Çocuk kolyeleri çoğu zaman özel günlerde hediye edilen anlamlı aksesuarlar arasında yer alır.

Çocuk Bileklik Modelleri

Bileklikler çocuk aksesuarlarının en popüler parçalarından biridir. Özellikle isim yazılabilen künye bileklikler, kişiselleştirilebilir tasarımları sayesinde oldukça tercih edilmektedir.

Bunun yanı sıra boncuklu, nazar boncuklu veya figürlü bileklikler de çocuklar için tasarlanan en sevilen modeller arasında yer alır. Bileklikler hem günlük kullanım için hem de özel günlerde tercih edilen şık aksesuarlardır.

Çocuk Küpe Modelleri

Kız çocukları için en çok tercih edilen mücevherlerden biri küpelerdir. Küçük ve zarif tasarımlara sahip küpeler, güvenli kilit sistemleri sayesinde rahat kullanım sağlar.

Kelebek, papatya, kalp veya yıldız gibi sevimli motiflerle hazırlanan çocuk küpeleri, çocukların stilini tamamlayan zarif detaylar sunar. Ayrıca küçük taşlı veya minimal tasarımlar da oldukça popülerdir.

Künye ve Özel Tasarımlar

Çocuk mücevherlerinde en anlamlı tasarımlardan biri de künyelerdir. Künye bileklikler üzerine çocuğun adı veya doğum tarihi yazılabilir. Bu özellik sayesinde hem kişisel hem de duygusal değeri yüksek bir aksesuar ortaya çıkar.

Künye modelleri özellikle doğum hediyesi veya ilk yaş günü gibi özel günlerde sıkça tercih edilir.

Çocuk Mücevherlerinde Popüler Motifler

Çocuk takıları genellikle eğlenceli ve sevimli figürlerle tasarlanır. En popüler çocuk takı motifleri arasında şunlar yer alır:

  • Kelebek ve çiçek figürleri

  • Kalp ve yıldız motifleri

  • Nazar boncuğu tasarımları

  • Hayvan figürlü kolyeler

  • Uğur böceği veya gökkuşağı motifleri

Bu motifler çocukların hayal dünyasına hitap ederken aynı zamanda renkli ve eğlenceli bir stil oluşturur.

Çocuk Mücevheri Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Çocuklar için mücevher seçimi yapılırken güvenlik ve konfor oldukça önemlidir.

Güvenli Tasarım

Takıların sivri kenarlarının olmaması ve sağlam kilit sistemine sahip olması gerekir.

Hafif ve Konforlu Yapı

Çocuklar için tasarlanan mücevherlerin hafif olması ve günlük kullanımda rahatsızlık vermemesi önemlidir.

Doğru Ölçü

Çok küçük takılar boğulma riski oluşturabilir, çok büyük tasarımlar ise takılma riskine yol açabilir. Bu nedenle doğru ölçü seçimi oldukça önemlidir.

Kaliteli Materyal

Altın gibi cilt dostu materyaller çocukların hassas cilt yapısı için daha uygun olabilir.

Özel Günler İçin Anlamlı Bir Hediye

Çocuk mücevherleri, özel günlerde verilen en anlamlı hediyeler arasında yer almaktadır. Özellikle doğum, ilk yaş günü, bayram veya özel kutlamalarda çocuklara hediye edilen mücevherler kalıcı bir hatıra olarak saklanabilir.

Altın ve değerli metallerden yapılan takılar, hem estetik bir aksesuar hem de uzun yıllar saklanabilecek değerli bir hatıra niteliği taşır.

Miniklere Özel Zarif Tasarımlar

Çocuk mücevher modelleri, sevimli tasarımları ve zarif detaylarıyla küçük yaş gruplarına özel olarak hazırlanmış aksesuar koleksiyonlarıdır. Kolye, bileklik, küpe ve künye gibi farklı seçeneklerden oluşan bu tasarımlar, çocukların stiline eğlenceli ve şık bir dokunuş katar.

Hem günlük kullanım için hem de özel günlerde tercih edilebilecek bu mücevherler, aynı zamanda sevgi ve hatıra değeri taşıyan anlamlı hediyeler arasında yer alır. Siz de çocuklara özel tasarlanmış zarif mücevherleri keşfederek miniklerin stilini tamamlayan özel bir parça seçebilirsiniz.

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