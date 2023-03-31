0.68 Karat Pırlanta Trend Küpe T2181 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.81 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Trend Küpe, zarafet ve modernliği bir araya getirerek mükemmel bir aksesuar seçeneği sunuyor. Şıklığıyla dikkat çeken bu küpe, her tarza uyum sağlayarak herhangi bir kıyafeti tamamlamak için ideal bir seçenek Zarif tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta taşıyla, bu küpe her kadının gardırobunda olması gereken bir parça. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu pırlanta taşlı küpeyi tercih edebilirsiniz.