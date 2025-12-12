0.60 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9402 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.29 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın kalbindeki o gizemli parıltıyı en iddialı şekilde ortaya koyan bu kolye, zarafetin zirve noktasını temsil ediyor. Boynunuzda taşıdığınız bu görkemli ışıltı, sadece bir aksesuar değil, paha biçilemez bir özgüven kaynağı.