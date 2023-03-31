0.11 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye T1817 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.67 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansın şıklığına sahip pırlanta yıldız trend kolye, tarzınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Bu kolye, zarif ve modern tasarımıyla herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Şıklığınızı ve zarafetinizi vurgulayan bu kolye, her anınıza parlaklık katacaktır.