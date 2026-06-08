0.09 Karat Pırlanta Kalpli Kolye
Ürün Kodu : DN65700
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16.344 TL
16.344 TL
PEŞİN FİYATINA 5.448 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Kolye T10291
Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.24 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kalpten gelen duyguları zarif bir mücevhere dönüştüren bu kolye, romantik detaylarıyla öne çıkıyor. Işıltılı kalp figürü, sevgi ve bağlılığın zamansız sembolü olarak boyunda parlıyor. Her kullanımda anlamını koruyan, duygusal değeri yüksek bir parça.
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.448 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.344 TL
16.344 TL
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