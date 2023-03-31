Altın Çift Sarkıntılı Su Yolu Küpe T1967 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.94 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Su Yolu Küpe, zarif ve minimalizm işbirliğiyle tasarlanan bir mücevher koleksiyonudur. Bu eşsiz küpeler, ince detaylara sahip olup, şıklığı ve zarafeti bir arada sunar. Refined Zarif ve Minimalizm İşbirliği ile tasarlanan Altın Suyolu Küpe, her stil için mükemmel bir tamamlayıcıdır.