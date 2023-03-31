0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük T2962

0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük
Ürün Kodu : DR149010
%0
53.328 TL
53.328 TL
PEŞİN FİYATINA 17.776 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük T2962Rose Altın, 8 Ayar, 5.12 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.29 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarafet İncelikleri ile Elmas Beştaş Yüzük, Lizay kalitesi ve zarafetiyle tasarlanmış bir mücevherdir. Bu yüzük, elmas taşlarıyla beştaş stiliyle dikkat çekmektedir. Şıklığı ve zarifliği ile her kadının hayranlıkla takacağı bir yüzüktür.
0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 5.12 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki elmas taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.29 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, W renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.776 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
53.328 TL
53.328 TL
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