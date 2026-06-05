0.19 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük T10241 Rose Altın, 14 Ayar, 4.69 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.19 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Akıcı çizgileriyle dikkat çeken bu sarmal tasarım, hareket ve ışıltıyı kusursuz bir dengede buluşturuyor. Parmak üzerinde zarif bir akış hissi yaratan formu, modern mücevher anlayışına güçlü bir yorum kazandırıyor. Farklı olmayı sevenler için karakter sahibi bir seçimdir. En etkileyici yollar düz değil, kendi izini bırakan yollardır.