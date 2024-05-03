5.11 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
Ürün Kodu : DN48886
%0
522.264 TL
522.264 TL
PEŞİN FİYATINA 174.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
5.11 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık T4797
Beyaz Altın, 14 Ayar, 25.02 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.31 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.30 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.06 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.15 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 4.05 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.24 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Parlak taş dizilimi ve dengeli yapısıyla öne çıkan bu tasarım, boyunda ihtişamlı bir parıltı sunar. Göz alıcı bir duruş için ideal.
5.11 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 25.02 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 5.11 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 5.11 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
5.11 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 174.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
522.264 TL
522.264 TL
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