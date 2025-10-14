Altın Çok Taşlı Yüzük T7477 Altın, 14 Ayar, 4,20 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Çok taşlı tasarımıyla göz kamaştıran bu yüzük, ışıltısıyla her anınıza zarafet katıyor. Hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun, şık ve dikkat çekici bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Hafif yapısı sayesinde konforlu bir kullanım sağlar.