0.35 Karat Pırlanta Göz Kelepçe
Ürün Kodu : DL05087
%0
86.328 TL
86.328 TL
PEŞİN FİYATINA 28.776 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.35 Karat Pırlanta Göz Kelepçe T9346
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.99 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.35 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altının sıcak ışıltısı, pırlantanın koruyucu ve zarif bir simgeye dönüştüğü bu eşsiz tasarımda hayat buluyor. Bakışların gücünden ilham alan detaylar, taşların büyüleyici parıltısıyla birleşerek bileğinizde narin ama iddialı bir duruş sergiliyor. Şıklığınızı zamansız bir dokunuşla tamamlıyor.
0.35 Karat Pırlanta Göz Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.99 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.35 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F/G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- - F/G renk ve SI berraklık değerleri ne anlama gelir, satın alma kararında neden önemli?
4- Pırlanta renk skalası D (tamamen renksiz) ile Z (belirgin sarı) arasında uzanır; F/G renk neredeyse renksiz kategorisindedir ve günlük ışıkta sarılık gözle fark edilmez. SI berraklık 10x büyütme altında az sayıda mikroskobik inklüzyon bulunduğunu, çıplak gözle ise kusursuz göründüğünü ifade eder. İkisi bir arada orta-üst segment pırlantanın güvencesidir.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.35 Karat Pırlanta Göz Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 28.776 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
86.328 TL
86.328 TL
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