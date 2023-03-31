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PIRLANTA TREND KOLYE

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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DN42867
0.19 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
36.912 TL
36.912 TL
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12.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69108
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
81.245 TL
81.245 TL
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27.082 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65716
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye
%0
41.712 TL
41.712 TL
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13.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54563
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye
%0
22.872 TL
22.872 TL
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7.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65264
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye
%0
31.944 TL
31.944 TL
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10.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65179
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
%0
34.752 TL
34.752 TL
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11.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65708
0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye
%0
111.000 TL
111.000 TL
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37.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65263
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Geometrik Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Geometrik Kolye
%0
19.344 TL
19.344 TL
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6.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65694
0.91 Karat Pırlanta Sarmal Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.91 Karat Pırlanta Sarmal Taşlı Trend Kolye
%0
115.776 TL
115.776 TL
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38.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65261
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye
%0
18.720 TL
18.720 TL
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6.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65259
0.21 Karat Pırlanta Geometrik Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Geometrik Trend Kolye
%0
43.440 TL
43.440 TL
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14.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65262
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye
%0
19.728 TL
19.728 TL
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6.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11201
0.15 Karat Pırlanta Ahtapot Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Ahtapot Trend Kolye
%0
37.512 TL
37.512 TL
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12.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65946
0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
%0
45.312 TL
45.312 TL
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15.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65258
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye
%0
41.712 TL
41.712 TL
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13.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65778
0.53 Karat Pırlanta Sarkan Detaylı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.53 Karat Pırlanta Sarkan Detaylı Trend Kolye
%0
85.848 TL
85.848 TL
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28.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65108
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye
%0
32.472 TL
32.472 TL
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10.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57976
0.66 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.66 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
61.728 TL
61.728 TL
Sepete Ekle
20.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65256
0.44 Karat Pırlanta Kalp Detaylı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.44 Karat Pırlanta Kalp Detaylı Kolye
%0
65.016 TL
65.016 TL
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21.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65073
0.74 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.74 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye
%0
76.512 TL
76.512 TL
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25.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65222
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye
%0
51.792 TL
51.792 TL
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17.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00534
0.21 Karat Pırlanta Anahtar Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Anahtar Trend Kolye
%0
39.480 TL
39.480 TL
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13.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65267
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
%0
53.040 TL
53.040 TL
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17.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65260
0.07 Karat Pırlanta Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Yıldız Kolye
%0
19.848 TL
19.848 TL
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6.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65255
0.32 Karat Pırlanta Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Kalp Kolye
%0
55.296 TL
55.296 TL
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18.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28548
0.05 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
39.816 TL
39.816 TL
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13.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57872
0.12 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Kolye
%0
24.216 TL
24.216 TL
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8.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54977
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
32.640 TL
32.640 TL
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10.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65537
0.54 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.54 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye
%0
69.888 TL
69.888 TL
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23.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61512
0.35 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
30.720 TL
30.720 TL
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10.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47479
0.13 Karat Pırlanta Taşlı Modern Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Taşlı Modern Kolye
%0
25.320 TL
25.320 TL
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8.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58572
0.05 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
32.784 TL
32.784 TL
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10.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57050
0.37 Karat Pırlanta Uzun Sarkan Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Uzun Sarkan Taşlı Trend Kolye
%0
80.496 TL
80.496 TL
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26.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63846
0.21 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
45.000 TL
45.000 TL
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15.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44521
0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye
%0
38.664 TL
38.664 TL
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12.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63251
0.13 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
29.736 TL
29.736 TL
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9.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51960
0.32 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sarkan Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sarkan Kolye
%0
49.512 TL
49.512 TL
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16.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62742
0.46 Karat Pırlanta Markiz Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.46 Karat Pırlanta Markiz Kolye
%0
56.256 TL
56.256 TL
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18.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51253
0.44 Karat Pırlanta Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.44 Karat Pırlanta Oval Kolye
%0
59.208 TL
59.208 TL
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19.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65700
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Kolye
%0
16.344 TL
16.344 TL
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5.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52194
0.67 Karat Pırlanta Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.67 Karat Pırlanta Kolye
%0
128.832 TL
128.832 TL
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42.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45823
0.63 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.63 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Kolye
%0
72.216 TL
72.216 TL
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24.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58260
0.51 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.51 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Kolye
%0
62.400 TL
62.400 TL
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20.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49212
0.25 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kalp Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kalp Trend Kolye
%0
90.288 TL
90.288 TL
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30.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49309
0.18 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Kolye
%0
54.672 TL
54.672 TL
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18.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51183
0.31 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye
%0
67.872 TL
67.872 TL
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22.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65491
0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
31.944 TL
31.944 TL
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10.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63900
0.10 Karat Pırlanta Efektli Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Efektli Trend Kolye
%0
29.784 TL
29.784 TL
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9.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35394
0.98 Karat Pırlanta Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.98 Karat Pırlanta Zincir Kolye
%0
364.440 TL
364.440 TL
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121.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53762
0.13 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
33.312 TL
33.312 TL
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11.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57400
2.40 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
2.40 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Kolye
%0
236.328 TL
236.328 TL
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78.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63548
0.10 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye
%0
22.968 TL
22.968 TL
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7.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49209
0.01 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye
%0
33.528 TL
33.528 TL
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11.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51270
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
20.952 TL
20.952 TL
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6.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31018
0.13 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Kolye
%0
36.072 TL
36.072 TL
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12.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52091
0.08 Karat Pırlanta Kuğu Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Kuğu Kolye
%0
34.560 TL
34.560 TL
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11.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43936
0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye
%0
47.045 TL
47.045 TL
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15.682 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40063
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
11.496 TL
11.496 TL
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3.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65808
0.52 Karat Pırlanta İki Renkli Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.52 Karat Pırlanta İki Renkli Kolye
%0
65.520 TL
65.520 TL
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21.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57881
0.13 Karat Pırlanta Üçgen Detaylı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Üçgen Detaylı Trend Kolye
%0
25.104 TL
25.104 TL
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8.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60377
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık
%0
26.093 TL
26.093 TL
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8.698 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40090
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
10.488 TL
10.488 TL
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3.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56932
0.16 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
32.880 TL
32.880 TL
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10.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48568
0.75 Karat Pırlanta Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.75 Karat Pırlanta Lotus Kolye
%0
91.728 TL
91.728 TL
Sepete Ekle
30.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45988
0.13 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
37.512 TL
37.512 TL
Sepete Ekle
12.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49027
0.20 Karat Pırlanta Modern Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Modern Kolye
%0
41.328 TL
41.328 TL
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13.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46406
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Kolye
%0
40.992 TL
40.992 TL
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13.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49052
0.39 Karat Pırlanta Çoklu Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Çoklu Kalp Kolye
%0
59.832 TL
59.832 TL
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19.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43293
0.10 Karat Pırlanta Tria Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tria Kolye
%0
53.352 TL
53.352 TL
Sepete Ekle
17.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59628
0.25 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
48.336 TL
48.336 TL
Sepete Ekle
16.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57704
0.30 Karat Pırlanta Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Göz Kolye
%0
48.960 TL
48.960 TL
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16.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59059
0.12 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.12 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
19.344 TL
19.344 TL
Sepete Ekle
6.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57322
3.85 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.85 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık
%0
432.744 TL
432.744 TL
Sepete Ekle
144.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63386
0.26 Karat Pırlanta Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Yonca Kolye
%0
66.624 TL
66.624 TL
Sepete Ekle
22.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57034
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
42.456 TL
42.456 TL
Sepete Ekle
14.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55758
0.87 Karat Pırlanta Lotus Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
0.87 Karat Pırlanta Lotus Gerdanlık
%0
104.400 TL
104.400 TL
Sepete Ekle
34.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47658
0.42 Karat Pırlanta Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.42 Karat Pırlanta Lotus Kolye
%0
57.912 TL
57.912 TL
Sepete Ekle
19.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57101
0.79 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
100.176 TL
100.176 TL
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33.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57029
1.16 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.16 Karat Pırlanta Trend Kolye
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120.912 TL
120.912 TL
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40.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54977-G
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
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32.640 TL
32.640 TL
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10.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62737
0.36 Karat Pırlanta Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.36 Karat Pırlanta Lotus Kolye
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47.184 TL
47.184 TL
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15.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28733
0.11 Karat Pırlanta Nazar Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Nazar Kolye
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83.688 TL
83.688 TL
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27.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24737
0.32 Karat Pırlanta Beştaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Beştaş Kolye
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58.128 TL
58.128 TL
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19.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN41528
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelebek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelebek Kolye
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62.304 TL
62.304 TL
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20.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51416
0.80 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.80 Karat Pırlanta Trend Kolye
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93.168 TL
93.168 TL
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31.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21813
0.46 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Trend Kolye
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64.320 TL
64.320 TL
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21.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN41565
0.40 Karat Pırlanta Tria Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tria Kolye
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54.648 TL
54.648 TL
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18.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25285
0.63 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.63 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
89.544 TL
89.544 TL
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29.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42328
0.93 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.93 Karat Pırlanta Trend Kolye
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110.040 TL
110.040 TL
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36.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51753
0.04 Karat Pırlanta Dört Yıldızlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Dört Yıldızlı Kolye
%0
18.504 TL
18.504 TL
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6.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40110
0.04 Karat Pırlanta Altı Yıldızlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Altı Yıldızlı Kolye
%0
14.232 TL
14.232 TL
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4.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32032
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
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50.064 TL
50.064 TL
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16.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54423
0.49 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
54.768 TL
54.768 TL
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18.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43512
0.20 Karat Pırlanta Yedi Taş Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Yedi Taş Kolye
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42.768 TL
42.768 TL
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14.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42527
0.74 Karat Pırlanta Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.74 Karat Pırlanta Damla Kolye
%0
92.568 TL
92.568 TL
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30.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21818
0.43 Karat Pırlanta Trend Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Trend Damla Kolye
%0
72.960 TL
72.960 TL
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24.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43311
0.42 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Trend Kolye
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66.240 TL
66.240 TL
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22.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42947
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
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43.104 TL
43.104 TL
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14.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49047
0.30 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Trend Kolye
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52.704 TL
52.704 TL
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17.568 TL x 3 Taksit

Pırlanta trend kolye modelleri, modern tasarımları ve zarif detaylarıyla mücevher dünyasının en dikkat çekici aksesuarları arasında yer alır. Günümüz mücevher modasında minimal ama özgün tasarımlar öne çıkarken, trend kolyeler stil sahibi kadınların vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Farklı kesim pırlantalar, sembolik figürler ve yaratıcı tasarım anlayışıyla hazırlanan bu kolyeler hem günlük kombinlerde hem de özel davetlerde şıklığı tamamlayan güçlü bir aksesuar görevi görür.

Modern mücevher koleksiyonlarında yer alan trend kolyeler; lotus, kar tanesi, nazar, yıldız veya fiyonk gibi farklı tasarım detaylarıyla dikkat çeker. Bu tasarımlar zarif bir görünüm sunarken aynı zamanda kişisel tarzınızı da yansıtmanıza yardımcı olur. 

Trend Kolye Nedir?

Trend kolye, klasik kolye tasarımlarının ötesinde modern ve yenilikçi çizgilere sahip pırlanta kolyeleri ifade eder. Bu tasarımlarda genellikle farklı pırlanta kesimleri, geometrik şekiller veya sembolik figürler kullanılır. Böylece hem modern hem de dikkat çekici bir stil ortaya çıkar.

Trend kolyelerin en önemli özelliği, modaya uygun tasarımlarıyla kişisel stilinizi vurgulamasıdır. Pırlantanın ışıltısı ile modern tasarım anlayışının birleşmesi sayesinde bu kolyeler hem günlük kullanım hem de özel günler için ideal bir aksesuar haline gelir.

Modern trend kolyeler genellikle beyaz veya sarı altın üzerine pırlanta taşlarla tasarlanır ve farklı uzunluklardaki zincirlerle kombinlenebilir. Bu sayede hem şık hem de sportif kombinlerle uyum sağlayan çok yönlü bir aksesuar ortaya çıkar.

Pırlanta Trend Kolye Modelleri

Trend kolye koleksiyonları farklı tasarım anlayışlarıyla oldukça geniş bir model çeşitliliğine sahiptir. Modern mücevher tasarımında kullanılan farklı taş kesimleri ve figürler sayesinde her stile uygun bir trend kolye bulmak mümkündür.

Minimal Pırlanta Trend Kolye

Minimal tasarımlı pırlanta kolyeler sade şıklığın en güzel örnekleri arasında yer alır. Tek pırlanta taşın kullanıldığı zarif tasarımlar günlük kullanım için oldukça idealdir. Bu modeller özellikle sade kombinlerle kullanıldığında oldukça şık bir görünüm oluşturur.

Minimal trend kolyeler ofis kombinlerinden günlük stilinize kadar birçok farklı ortamda rahatlıkla kullanılabilir.

Sembollü Pırlanta Kolye Modelleri

Trend kolyelerde kullanılan semboller tasarıma farklı bir anlam katar. Kalp, yıldız, nazar, çiçek veya kar tanesi gibi figürler mücevherlere hem estetik hem de duygusal bir değer kazandırır.

Örneğin nazar sembollü kolyeler koruyucu bir anlam taşırken, kalp figürlü kolyeler romantik bir hediye seçeneği olarak tercih edilir.

Baget ve Farklı Kesim Taşlı Trend Kolyeler

Baget, damla veya yuvarlak kesim pırlantalar trend kolye tasarımlarında sıklıkla kullanılır. Farklı kesimlerin bir arada kullanıldığı tasarımlar kolyeye hareket ve derinlik kazandırır.

Bazı trend kolyelerde pırlantaya ek olarak safir, zümrüt veya farklı renkli taş detayları da kullanılabilir. Bu sayede kolyeler daha dikkat çekici ve özgün bir görünüm kazanır.

Katmanlı Trend Kolye Tasarımları

Son yıllarda katmanlı kolye kombinleri oldukça popüler hale gelmiştir. Farklı uzunluklardaki zincirlerle kullanılan trend kolyeler modern ve stil sahibi bir görünüm oluşturur.

Birden fazla kolyenin birlikte kullanılması özellikle günlük kombinlerde oldukça şık bir stil yaratır.

Pırlanta Trend Kolyeler Neden Bu Kadar Popüler?

Trend kolyelerin popüler olmasının en önemli nedeni modern tasarım anlayışının mücevher modasında öne çıkmasıdır. Günümüzde birçok kişi sade ama özgün tasarımlara sahip mücevherleri tercih etmektedir.

Trend kolyelerin popüler olmasının başlıca sebepleri şunlardır:

  • Modern ve özgün tasarımlar

  • Günlük kullanım için uygun olması

  • Farklı kombinlerle uyum sağlaması

  • Kişisel stilinizi yansıtması

  • Zarif ve dikkat çekici görünüm

Bu özellikler sayesinde pırlanta trend kolyeler hem genç kullanıcılar hem de modern stil arayan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Trend Kolye Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Pırlanta trend kolye seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli kriterler vardır. Bunların başında pırlantanın kalitesini belirleyen 4C kriterleri gelir.

Bu kriterler şunlardır:

  • Karat: Pırlantanın ağırlığını ifade eder.

  • Kesim: Taşın ışığı yansıtma performansını belirler.

  • Renk: Pırlantanın renk derecesini gösterir.

  • Berraklık: Taşın içindeki doğal kusurların miktarını ifade eder.

Pırlanta kolye seçiminde tasarım kadar taşın kalitesi de oldukça önemlidir. Ayrıca zincirin uzunluğu ve kolyenin boyun yapısına uygun olması da kullanım konforu açısından önemli bir faktördür.

Pırlanta Trend Kolyeler Nasıl Kombinlenir?

Trend kolyeler farklı kombinlerle rahatlıkla kullanılabilen şık aksesuarlardır. Günlük stil için sade bir trend kolye tercih edilebilir. Minimal tasarımlar özellikle basic kıyafetlerle oldukça şık bir görünüm oluşturur.

Özel davetlerde ise daha gösterişli taşlı kolyeler tercih edilebilir. Birden fazla taşın yer aldığı tasarımlar gece kombinlerinde oldukça dikkat çekici bir stil oluşturur.

Trend kolyeler küpe veya yüzük gibi diğer pırlanta takılarla kombinlenerek daha güçlü bir stil yaratılabilir.

Pırlanta Trend Kolyeler ile Tarzınızı Tamamlayın

Pırlanta trend kolye modelleri modern tasarımları ve zarif ışıltısıyla stilinizi ön plana çıkaran özel mücevherlerdir. Güncel moda trendlerini yansıtan bu kolyeler, klasik pırlanta şıklığını modern detaylarla bir araya getirir.

Lizay Pırlanta trend kolye koleksiyonunda yer alan özgün tasarımlar sayesinde hem günlük stilinizi tamamlayabilir hem de özel günlerde göz alıcı bir şıklık yakalayabilirsiniz. Zarif tasarımları ve pırlantanın eşsiz ışıltısı ile trend kolyeler, mücevher koleksiyonunuzun en değerli parçalarından biri olmaya adaydır.

 

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