Altın Sıralı Baget Gerdanlık
Ürün Kodu : N150067
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122.808 TL
122.808 TL
PEŞİN FİYATINA 40.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sıralı Baget Gerdanlık T5457
Beyaz Altın, 14 Ayar, 11.47 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Sıralı Baget Gerdanlık, zarif baget kesim taşların sıralı dizilimiyle sofistike bir ışıltı sunuyor. Şık ve modern tasarımı sayesinde her stile uyum sağlayan bu zamansız mücevher, günlük ve özel kombinlerinize zarafet katarken, stilinizi göz alıcı bir dokunuşla tamamlıyor.
Altın Sıralı Baget Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 11.47 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
Gerdanlık, boynun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri gibi özel günler için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Sıralı Baget Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Sıralı Baget Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerimiz için güzel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sıralı Baget Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 40.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
122.808 TL
122.808 TL
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