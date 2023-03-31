0.70 Karat Pırlanta Baget Küpe T399 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.29 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.52 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget küpe, minimal dokunuşlarla tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu küpe, herhangi bir görünümü tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır.