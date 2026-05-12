0.07 Karat Pırlanta Yaprak Gerdanlık
Ürün Kodu : DN65268
%0
67.008 TL
67.008 TL
PEŞİN FİYATINA 22.336 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.07 Karat Pırlanta Yaprak Gerdanlık T10149
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4,43 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.01 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Doğanın zarif çizgilerinden ilham alan bu özel gerdanlık, yaprak formunun estetik görünümünü pırlantanın ışıltısıyla buluşturuyor. Boyun çevresinde son derece zarif bir duruş sergileyen tasarım, feminen ve sofistike bir hava yaratıyor. Anlamlı ve şık mücevherlerden hoşlananlar için özel bir seçimdir.
0.07 Karat Pırlanta Yaprak Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4,43 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.07 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 0.07 Karat Pırlanta Yaprak Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.07 Karat Pırlanta Yaprak Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 22.336 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.008 TL
67.008 TL
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