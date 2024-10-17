2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe T5205 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.51 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.74 Karat

Kesim : Prenses



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güçlü renklerin ışıltıyla buluştuğu bu etkileyici tasarım, bilekte kendine has bir duruş sergiler. Zarif formu ve dikkat çekici detayları sayesinde her stile sofistike bir dokunuş ekler. Özel anlara ayrıcalık katmak isteyenler için kusursuz bir tamamlayıcıdır.