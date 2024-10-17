2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
Ürün Kodu : DL05346
%0
162.912 TL
162.912 TL
PEŞİN FİYATINA 54.304 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe T5205
Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.45 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.51 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.11 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Yakut
Ağırlık : 1.74 Karat
Kesim : Prenses
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güçlü renklerin ışıltıyla buluştuğu bu etkileyici tasarım, bilekte kendine has bir duruş sergiler. Zarif formu ve dikkat çekici detayları sayesinde her stile sofistike bir dokunuş ekler. Özel anlara ayrıcalık katmak isteyenler için kusursuz bir tamamlayıcıdır.
2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.45 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Kelepçede toplam 0.63 karat ağırlığında, F renk ve VS- SI berraklık kalitesinde pırlanta ve yakut taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan yakut taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 54.304 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
162.912 TL
162.912 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DN21394
1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
46.944 TL
46.944 TL
Ürün Kodu : DR151591
0.65 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
41.616 TL
41.616 TL
Ürün Kodu : DE07622
1.63 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
99.576 TL
99.576 TL