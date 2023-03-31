0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye T248 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.02 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet ve estetiği bir araya getiren Lizay, Inka ile tasarlanmış pırlanta baget kolye ile şıklığınızı tamamlamanızı sağlıyor. Bu benzersiz parça, zarafeti ve güzelliği bir araya getirerek her anınıza değer katıyor.