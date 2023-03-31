0.34 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye T1906 Rose Altın, 14 Ayar, 2.05 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.33 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta yakut kolye, estetik incelikle modern elegansın mükemmel bir uyumunu sunuyor. Bu şık ve zarif kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza lüks bir dokunuş katacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için bu eşsiz parçaya sahip olun.