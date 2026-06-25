Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe T10507 Altın, 14 Ayar, 1.45 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Nazar boncuğu motifi, geleneksel anlamını sevimli ve zarif bir tasarımla buluşturuyor. Altının sıcak ışıltısıyla tamamlanan küpe, çocukların stiline anlamlı ve şık bir dokunuş katıyor. Doğum günü, ilk küpe ya da özel gün hediyesi olarak uzun yıllar saklanabilecek değerli bir seçimdir. Sevgiyle verilen her hediye, en güzel koruyucudur.