Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe
Ürün Kodu : E164845
%0
14.144 TL
14.144 TL
PEŞİN FİYATINA 4.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe T10507
Altın, 14 Ayar, 1.45 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Nazar boncuğu motifi, geleneksel anlamını sevimli ve zarif bir tasarımla buluşturuyor. Altının sıcak ışıltısıyla tamamlanan küpe, çocukların stiline anlamlı ve şık bir dokunuş katıyor. Doğum günü, ilk küpe ya da özel gün hediyesi olarak uzun yıllar saklanabilecek değerli bir seçimdir. Sevgiyle verilen her hediye, en güzel koruyucudur.
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.144 TL
14.144 TL
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