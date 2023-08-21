Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu T4020 Altın, 14 Ayar, 1.68 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve zarif bir görünüm için tasarlanmış Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, altın tonlarındaki taşlarıyla dikkat çekici bir görünüm sunarken, kolyenize zarafet katıyor. Şimdi alışverişe başlayın ve stilinizi bu benzersiz kolye ucuyla tamamlayın.