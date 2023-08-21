Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu T4020

Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu
Ürün Kodu : P127531
%0
16.456 TL
16.456 TL
PEŞİN FİYATINA 5.485 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu T4020Altın, 14 Ayar, 1.68 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik ve zarif bir görünüm için tasarlanmış Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, altın tonlarındaki taşlarıyla dikkat çekici bir görünüm sunarken, kolyenize zarafet katıyor. Şimdi alışverişe başlayın ve stilinizi bu benzersiz kolye ucuyla tamamlayın.
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.68 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 5.485 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.456 TL
16.456 TL
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