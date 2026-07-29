Altın Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R154023
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%0
13.124 TL
13.124 TL
PEŞİN FİYATINA 4.375 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Yüzük T10646
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.32 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
adeliğin en iddialı halini parmağınıza taşıyın. Modası asla geçmeyecek kurgusuyla her anınızda gururla taşıyacağınız unutulmaz bir imza.
Altın Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 4.375 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.124 TL
13.124 TL
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