Altın Taşlı Dikdörtgen Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B350012
%0
93.364 TL
93.364 TL
PEŞİN FİYATINA 31.121 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Dikdörtgen Detaylı Erkek Bileklik T10361
Altın, 14 Ayar, 9,55 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Dikdörtgen formun modern çizgileri, taş detaylarının zarif parıltısıyla tamamlanıyor. Geometrik detaylar tasarıma düzenli ve güçlü bir görünüm kazandırırken, altının sıcak tonları estetik dengeyi koruyor. Sade ama dikkat çekici bir şıklık sunuyor.
Altın Taşlı Dikdörtgen Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 31.121 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
93.364 TL
93.364 TL
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