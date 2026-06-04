0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing T10222 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.38 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.03 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal tasarımıyla dikkat çeken bu piercing, küçük detayların büyük etki yaratabileceğini kanıtlıyor. Pırlantanın zarif ışıltısı kulağa modern ve şık bir dokunuş katıyor. Tek başına kullanıldığında sade bir görünüm sunarken kombinlerde de kusursuz uyum sağlıyor. Bazen fark yaratan şey yalnızca tek bir ışıltıdır.