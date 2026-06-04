0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing
Ürün Kodu : PC00606
%0
10.104 TL
10.104 TL
PEŞİN FİYATINA 3.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing T10222
Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.38 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimal tasarımıyla dikkat çeken bu piercing, küçük detayların büyük etki yaratabileceğini kanıtlıyor. Pırlantanın zarif ışıltısı kulağa modern ve şık bir dokunuş katıyor. Tek başına kullanıldığında sade bir görünüm sunarken kombinlerde de kusursuz uyum sağlıyor. Bazen fark yaratan şey yalnızca tek bir ışıltıdır.
0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 3.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.104 TL
10.104 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN62742
0.46 Karat Pırlanta Markiz Kolye
%0
56.256 TL
56.256 TL
Ürün Kodu : DR125249
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
36.864 TL
36.864 TL
Ürün Kodu : DB14210
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik
%0
20.640 TL
20.640 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL