Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir
Ürün Kodu : C064351
%0
208.488 TL
208.488 TL
PEŞİN FİYATINA 69.496 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir T5922
Altın, 14 Ayar, 22,15 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Siyah nokta motifleriyle tasarlanan bu altın zincir, farklı ve modern bir şıklık arayanlar için idealdir. Günlük kullanımda stilinizi güçlü bir şekilde tamamlar.
Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 22,15 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar altın zincirlerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir , özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir
PEŞİN FİYATINA 69.496 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
208.488 TL
208.488 TL
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