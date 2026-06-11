Altın Taşlı Kral Zincir Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359702
%0
74.120 TL
74.120 TL
PEŞİN FİYATINA 24.707 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Kral Zincir Erkek Bileklik T10315
Altın, 14 Ayar, 7,88 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Görkemli zincir formuyla dikkat çeken bu bileklik, güçlü ve iddialı bir stil anlayışını yansıtıyor. Taş detaylarının kattığı parlak dokunuşlar, tasarımın etkisini daha da artırıyor. Kalın ve karakterli zincir yapısı, dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor.
Altın Taşlı Kral Zincir Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 24.707 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.120 TL
74.120 TL
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