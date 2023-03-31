2.63 Karat Pırlanta Trend Küpe T2160 Beyaz Altın, 14 Ayar, 16.91 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.84 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.79 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sadelik ve göz alıcılığın mükemmel bir birleşimi olan Pırlanta Trend Küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu etkileyici ve zarif tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacak. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu muhteşem küpeyi tercih edin.