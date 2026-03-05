0.07 Karat Pırlanta N Harf Kolye T9503 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.51 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İsminizin en özel hali, pırlantanın zamansız parlaklığıyla boynunuzda ışıldıyor. Sarı altının sıcak dokunuşu ve ustalıkla işlenmiş pırlantaların büyüleyici kontrastı, bu harf kolyeye modern bir ruh katıyor. Kendinize dair asil bir imza taşımak ya da sevdiğiniz birine tamamen ona özel hissettirecek bir armağan sunmak için harika bir seçim.