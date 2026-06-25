Altın Kırmızı Mineli Kalp Kolye T10486 Altın, 14 Ayar, 0.88 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı kırmızı mine detayı, kalp motifine romantik ve enerjik bir karakter kazandırıyor. Altının sıcak tonuyla kusursuz bir uyum yakalayan tasarım, sevginin en canlı hâlini zarif bir yorumla yansıtıyor. Duygularını ince ama etkileyici bir şekilde ifade etmek isteyenler için özel bir seçimdir. Aşk, rengini cesaretinden alır.