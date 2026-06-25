Altın Kırmızı Mineli Kalp Kolye
Ürün Kodu : N179730
%0
8.636 TL
8.636 TL
PEŞİN FİYATINA 2.879 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kırmızı Mineli Kalp Kolye T10486
Altın, 14 Ayar, 0.88 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı kırmızı mine detayı, kalp motifine romantik ve enerjik bir karakter kazandırıyor. Altının sıcak tonuyla kusursuz bir uyum yakalayan tasarım, sevginin en canlı hâlini zarif bir yorumla yansıtıyor. Duygularını ince ama etkileyici bir şekilde ifade etmek isteyenler için özel bir seçimdir. Aşk, rengini cesaretinden alır.
Altın Kırmızı Mineli Kalp Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.879 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.636 TL
8.636 TL
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