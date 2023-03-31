0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye T1916 Rose Altın, 14 Ayar, 2.34 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.12 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce ve modern şıklığı bir araya getiren pırlanta yakut kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu şık ve zarif kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, pırlantanın ışıltısıyla dikkatleri üzerinize çekecektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu eşsiz kolyeyi tercih edin.