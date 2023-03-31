3.48 Karat Pırlanta Safir Kolye T1750 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.46 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 3.40 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern şıklığıyla tasarlanmış, pırlanta safir kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu eşsiz parça, zarafeti ve göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekiyor. Şıklığınızı ve zarafetinizi yansıtmak için siz de Lizay Pırlanta'nın ifadesini kullanın.