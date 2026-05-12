0.08 Karat Pırlanta F Harf Kolye
Ürün Kodu : DN65096
%0
23.390 TL
23.390 TL
PEŞİN FİYATINA 7.797 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.08 Karat Pırlanta F Harf Kolye T10177
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.38 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sade çizgileri ve zarif duruşuyla dikkat çeken F Harf Kolye, kişisel mücevher koleksiyonlarının vazgeçilmez parçalarından biri olmaya adaydır. Taşıdığı harf sayesinde tamamen size özel bir anlam kazanırken, pırlanta detayları görünümünü zarafetle tamamlıyor. Her yaşa hitap eden şık bir tasarımdır.
0.08 Karat Pırlanta F Harf Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.38 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.08 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.08 Karat Pırlanta F Harf Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.08 Karat Pırlanta F Harf Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.08 Karat Pırlanta F Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.797 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.390 TL
23.390 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR186298
0.26 Karat Pırlanta Damla Desenli Yüzük
%0
40.944 TL
40.944 TL
Ürün Kodu : DB16494
0.06 Karat Pırlanta Tektaş Bileklik
%0
18.528 TL
18.528 TL
Ürün Kodu : DE39551
0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe
%0
20.040 TL
20.040 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL