Altın Tektaş Küpe T10616 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.17 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tek taşın temsil ettiği o özel anlamı ve ışıltıyı taşıyan bu nadide tasarım, hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize unutulmaz ve her daim hatırlanacak değerli bir jest yapmak için ideal.