Altın Tektaş Küpe
Ürün Kodu : E1124920
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%0
11.628 TL
11.628 TL
PEŞİN FİYATINA 3.876 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Küpe T10616
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.17 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tek taşın temsil ettiği o özel anlamı ve ışıltıyı taşıyan bu nadide tasarım, hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize unutulmaz ve her daim hatırlanacak değerli bir jest yapmak için ideal.
Altın Tektaş Küpe
PEŞİN FİYATINA 3.876 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.628 TL
11.628 TL
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