Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe T5429 Altın, 14 Ayar, 2.39 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe, klasik halka küpe tasarımını iki sıra ışıltılı taş detayıyla zenginleştirerek sofistike bir görünüm sunuyor. Zarif ve modern dokunuşuyla günlük şıklığınızı tamamlayan bu özel aksesuar, özel davetlerde de göz kamaştıran bir stil yaratmanıza yardımcı olacak zamansız bir parçadır.