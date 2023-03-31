Sevgi, aşk ve sadakati temsil eden baget yüzük kadınlar tarafından sık tercih edilen bir aksesuardır. Işıltısı ve estetik tasarımı ile görenleri mest eder, pek çok kişinin de ilgisini çeker. Bu yönde Lizay Pırlanta imzası taşıyan baget yüzük altın seçenekleri ayrıca ön plana çıkar. Deneyimli tasarımcılar tarafından dizayn edilen yüzükler farklı zevklere dahi hitap edecek bir görünüme sahiptir. Lizay Pırlanta’nın geniş baget yüzük skalasında her kadının beğenebileceği bir model bulunabilir. Eğer siz de baget yüzük arayışındaysanız Lizay Pırlanta’daki şık ve modern alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

Baget Yüzük Nedir?

Altın baget yüzük, pırlanta için kullanılan elmasın özel baget kesim tekniği ile özenle işlenmesi sonucu ortaya çıkan bir aksesuardır. Modern görünümü ile öne çıkan altın baget yüzük, el aksesuarına önem verenler için vazgeçilmez bir seçenek olabilir. Hatta bu sebeple evlilik teklifi için sıklıkla tercih edilir. Aynı zamanda pek çok kişi yıldönümü gibi özel günlerde hediye etmek için baget yüzüğe yönelir. Eğer siz de evlilik teklifi için pırlanta yüzük arıyorsanız ya da eşinize, annenize özel bir mücevher bakıyorsanız Lizay Pırlanta kalitesine sahip olan baget yüzüklere göz atabilirsiniz.

Baget Altın Yüzük Modelleri Nelerdir?

Baget altın yüzük modelleri pek çok detaya bağlı olarak farklı seçenekler halinde sunulur. Pırlantanın çevrelenme şekli, altın seçimi, karatı, gramı, şeffaflığı gibi pek çok detay baget yüzükte model farkına sebep olur. Örneğin bazı modellerde sadece baget kesim pırlanta bulunurken bazılarında hem baget hem de karatı daha küçük olan ekstra pırlantalar bulunur. Ekstra pırlantalara sahip olan modeller tamtur ve yeditaş gibi seçenekler sunar. Siz de altın baget yüzük modelleri arasından doğru tercihi yaparak kendi ışıltınızı ortaya çıkabilirsiniz.

Yeşil Altın Baget Yüzük: Yeşil altından tasarlanan baget yüzükler alışık olunan altın sarısı renge sahip olur. Şıklığı ve zarafeti bir arada isteyenlerin beklentisine hitap eden yeşil altın baget yüzük ile kendinizi daha özel hissedebilirsiniz. Model olarak her stil için tamamlayıcı olabilir. Bunun beraberinde tasarım bakımından da seçenekler sunar. Örneğin daha minimal kesimlerle elde edilen birden fazla baget pırlantanın bir arada olduğu modeller mevcuttur.

Beyaz Altın Baget Yüzük: Beyaz altından tasarlanan baget yüzükler gri gümüş rengine sahip olur. Yeşil altına göre daha sade bir görünüme sahiptir. Hatta çevre parlaklığı daha az olan modeller de mevcuttur. Beyaz altın baget yüzükler pırlanta detayı ve tasarımı açısından çeşitli alternatiflerle birlikte sunulur. Zamansız tasarımı ile her döneme uygun bir modeldir. Bu sebeple evlilik teklifleri için özellikle tercih edilir.

Oval Baget Yüzük: Oval baget yüzüklerde pırlantanın çevrelemesi oval olacak şekilde yapılır. Bu modellerde asıl baget pırlanta ortada olur. Daha küçük pırlantalar ise oval olacak şekilde etrafını sarar. Ortadaki baget pırlanta bir veya birkaç tane olabilir. Örneğin dört pırlantanın ortada olduğu modeller oldukça popülerdir. Bunun yanı sıra çevreleme için kullanılan pırlantalar modele göre tek veya iki tur dönebilir.

Kare Baget Yüzük: Kare baget yüzükler oval modeller gibi çevreleme yöntemiyle tasarlanır. Karatı daha küçük olan minimal pırlantalar, ortada daha büyük boyutta olan bagetin etrafını kare şeklinde sarar. Baget pırlantanın etrafı modele göre bir veya iki kez sarılabilir.

Tamtur Baget Yüzük: Tamtur olan modellerde yüzüğün halkası tamamen pırlanta ile çevrili olur. Hem beyaz hem de yeşil altın ile tasarlanan tamtur baget yüzük modelleri mevcuttur. Yüzükte bulunan pırlantaların karatı ve şeffaflığı eşit boyutta olur. Bu sebeple şık, zarif ve ışıltılı bir görünüme sahiptir. Hatta kullanıcıların zarafetini tamamlayacak dokunuşlarla tasarlandığı için sık tercih edilen baget yüzük modellerinden biri olarak öne çıkar.

Baget Şövalye Yüzük: Şovalye model baget yüzükler daha cesur ve gösterişli bir tasarıma sahiptir. Genellikle yeşil altın kullanılarak tasarlanan modeller, daha geleneksel bir estetiğe sahiptir. Diğer modellere göre daha kalın olmasıyla öne çıkar. Buna göre yüzük kullanımında büyüklüğe ve gösterişe önem verenler baget şövalye yüzüklere yönelebilir.

Baget Tektaş Yüzük: Beyaz pırlantadan tasarlanan baget tektaş yüzükler modeller arasında en sık tercih edilenlerden biridir. Modelin dikkat çeken özelliği dikkat ana baget pırlantanın karatı, parlaklığı ve konumudur. Yüzüğün ortasında bulunan baget tektaş göz kamaştıracak kadar parlak ve büyüktür. Alternatiflere göre daha küçük pırlantalarla etrafı sarılı olan baget tektaş yüzükler de mevcuttur.

Baget Yeditaş Yüzük: Yeditaş olarak kullanıcılara sunulan baget yüzüklerde, yedi tane eşit miktarda kesilmiş ve işlenmiş pırlanta bulunur. Bu pırlantalar modern ve estetik görünüme hitap edecek şekilde yüzük üzerine işlenir. Zarif ve şık bir model olduğu için oldukça popülerdir. Özel gün hediyeleri için de sıklıkla tercih edilir.

Altın Baget Yüzük Fiyatları

Altın baget yüzük fiyatları, pırlantanın karatına ve altının ayarına göre değişir. Karat ve ayar arttıkça fiyatlarda da yükselme görülebilir. Örneğin altın yeditaş baget yüzük modeli birçok tektaş yüzüğe göre daha yüksek fiyat aralıklarında sunulur. Eğer bütçenize göre bir altın baget yüzük almak istiyorsanız önceliği pırlantanın karatına verebilirsiniz. Daha sonra altın ayarına göz atabilirsiniz. Geniş fiyat aralıkları ile farklı bütçelere hitap eden Lizay Pırlanta, en uygun modellerini sizin için sunar. Hatta Lizay Pırlanta’da yüzük içine yazı yazma gibi ayrıcalıklı hizmetler de mevcuttur. Siz de modeller arasından uygun bulduğunuz bir altın baget yüzüğü tercih edebilir, ölçüsüne göre de hemen sipariş verebilirsiniz.