Altın Ay ve Güneş Kolye Ucu T5179 Altın, 14 Ayar, 1.70 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Ay ve güneşin sembolik birlikteliğini yansıtan bu zarif tasarım, hem geceyi hem gündüzü stilinize taşır. Dingin ve anlamlı yapısıyla hem ruhsal hem estetik bir dokunuş arayanlar için ideal bir tercihtir.