1.48 Karat Pırlanta Zultanit Kolye T1867 Rose Altın, 14 Ayar, 2.82 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zultanit

Ağırlık : 1.40 Karat

Kesim : Baget



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve minimal estetik tasarıma sahip olan pırlantalı renkli taşlı kolye, her tarza uyum sağlayacak şıklığıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu kolye, her anınıza değer katacak. Şimdi satın alın ve tarzınızı tamamlayın!