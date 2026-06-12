Altın Lapis Taşlı Tesbih
Ürün Kodu : T017323
%0
54.264 TL
54.264 TL
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Lapis Taşlı Tesbih T10401
Altın, 14 Ayar, 5,00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lapis taşının derin mavi tonları, gece gökyüzünü andıran etkileyici bir görünüm sunuyor. Altın detayların kattığı sıcaklık, taşın doğal güzelliğini daha da ön plana çıkarıyor. Klasik şıklık ile doğal taşların büyüleyici uyumunu bir araya getiriyor.
Altın Lapis Taşlı Tesbih
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.264 TL
54.264 TL
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