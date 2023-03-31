0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3401 Rose Altın, 14 Ayar, 2.02 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Lizay markasının en yeni trend yüzüğü, pırlanta ile göz kamaştırıyor. Bu yüzük, her stil ve kıyafetle mükemmel bir uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Siz de Lizay'ın ifadesi olan estetik ve zarifliği taşıyan bu yüzükle tarzınızı ön plana çıkarın.