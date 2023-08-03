Altın Kare Şahmeran Bileklik T3938

Altın Kare Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM00911
%0
21.692 TL
21.692 TL
PEŞİN FİYATINA 7.231 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kare Şahmeran Bileklik T3938Altın, 14 Ayar, 2.22 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Elegansla Estetik İnceliklerin İzleri ile-Altın Kare Şahmeran Bileklik, estetik ve zarafetin buluştuğu bir dünyada sizi bekliyor. Bu eşsiz koleksiyon, altın kare şahmeran detaylarıyla süslenmiş özel tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. İnce işçilik ve estetik detaylarla bezeli bu şaheserler, her anınıza zarafet katmak için tasarlandı. Siz de bu benzersiz parçalarla kendinizi özel hissetmek ve estetik inceliklerin izlerini taşımak isterseniz, Altın Kare Şahmeran koleksiyonumuza göz atabilirsiniz.
Altın Kare Şahmeran Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.22 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Kare Şahmeran Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Kare Şahmeran Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kare Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.231 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.692 TL
21.692 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : N080955
Altın Kare Baget Kolye
%0
13.736 TL
13.736 TL
Ürün Kodu : DN65264
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye
%0
31.944 TL
31.944 TL