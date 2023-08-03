Altın Kare Şahmeran Bileklik T3938 Altın, 14 Ayar, 2.22 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansla Estetik İnceliklerin İzleri ile-Altın Kare Şahmeran Bileklik, estetik ve zarafetin buluştuğu bir dünyada sizi bekliyor. Bu eşsiz koleksiyon, altın kare şahmeran detaylarıyla süslenmiş özel tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. İnce işçilik ve estetik detaylarla bezeli bu şaheserler, her anınıza zarafet katmak için tasarlandı. Siz de bu benzersiz parçalarla kendinizi özel hissetmek ve estetik inceliklerin izlerini taşımak isterseniz, Altın Kare Şahmeran koleksiyonumuza göz atabilirsiniz.