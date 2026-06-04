0.07 Karat Pırlanta Çiçek Tragus Piercing
Ürün Kodu : PC00923
%0
12.024 TL
12.024 TL
PEŞİN FİYATINA 4.008 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.07 Karat Pırlanta Çiçek Tragus Piercing T10226
Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.21 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğadan ilham alan çiçek formu, pırlantanın ışığıyla buluşarak zarif ve canlı bir görünüm sunuyor. İnce işçiliği sayesinde kulağa hareket ve karakter kazandıran bu tasarım, günlük stilin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya adaydır. Modern çizgilerle şekillenen görünümü sayesinde her kombine uyum sağlıyor.
0.07 Karat Pırlanta Çiçek Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 4.008 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.024 TL
12.024 TL
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