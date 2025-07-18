0.43 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe T5810 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Damla formuyla tasarlanan bu baget küpe, zarif çizgileri ve göz alıcı ışıltısıyla dikkat çeker. Hem günlük şıklıkta sofistike bir detay sunar hem de özel günlerde zarif bir tamamlayıcı olur.