Altın Trend Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365003
%0
31.144 TL
31.144 TL
PEŞİN FİYATINA 10.381 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Çocuk Bileklik T10584
14 Ayar, Altın, 2.86 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Miniklerin stiline yakışacak en göz alıcı parça! Altının zamansız değerini trend bir şıklıkla buluşturan, sevgi dolu ve büyüleyici bir hediye seçeneği
Altın Trend Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 10.381 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.144 TL
31.144 TL
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