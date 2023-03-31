0.74 Karat Pırlanta Baget Küpe T322 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.61 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget küpe, Zarafet ve güzelliği bir araya getiriyor. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu küpe, her kadının tarzını tamamlayacak özel bir parça. Kendinizi özel hissetmek ve göz kamaştırmak için ideal bir seçim.