Altın Denizci Çocuk Künye T3537 Altın, 14 Ayar, 3.48 gr



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Lizay Pırlanta'nın göz alıcı taş kesimi ile tasarladığı altın bebek künyeleri, sevdiklerinize özel ve şık bir hediye seçeneği sunuyor. Kaliteli işçilik ve pırlantanın muhteşem parlaklığı ile göz kamaştıran bu künyeler, özel anların ve bağların sembolü olmaya aday. Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımları arasından seçeceğiniz altın bebek künye, sevdiklerinizi mutlu etmek için ideal bir tercih olacak. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın ifadesini kullanarak göz alıcı taş kesimi ile altın bebek künyelerini keşfedin!