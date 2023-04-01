Altın Denizci Çocuk Künye
Ürün Kodu : K010092
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34.000 TL
34.000 TL
PEŞİN FİYATINA 11.333 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Denizci Çocuk Künye T3537
Altın, 14 Ayar, 3.48 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay Pırlanta'nın göz alıcı taş kesimi ile tasarladığı altın bebek künyeleri, sevdiklerinize özel ve şık bir hediye seçeneği sunuyor. Kaliteli işçilik ve pırlantanın muhteşem parlaklığı ile göz kamaştıran bu künyeler, özel anların ve bağların sembolü olmaya aday. Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımları arasından seçeceğiniz altın bebek künye, sevdiklerinizi mutlu etmek için ideal bir tercih olacak. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın ifadesini kullanarak göz alıcı taş kesimi ile altın bebek künyelerini keşfedin!
Altın Denizci Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.48 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Denizci Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 11.333 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.000 TL
34.000 TL
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