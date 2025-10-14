Altın Taşlı Beyaz Nazar Kolye T7471 Altın, 14 Ayar, 3,50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Beyaz nazar figürüyle tasarlanan bu altın kolye, hem şıklığı hem de koruyucu anlamı bir arada sunar. İnce ve zarif yapısıyla günlük kullanıma ve özel günlere kolayca uyum sağlar. Stilinizde anlamlı ve göz alıcı bir dokunuş yaratır.