0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe T2175 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Pırlanta Trend Küpe, şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuardır. Bu zarif ve etkileyici küpe, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmeldir. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu eşsiz tasarımı kaçırmayın.