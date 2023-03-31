0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3009 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.49 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve sade tasarımıyla öne çıkan Elegan Simplicity ile pırlanta beştaş yüzük, şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçimdir. Kaliteli pırlanta taşlarıyla işlenmiş bu yüzük, her anınıza değer katarken, Lizay Pırlanta güvencesiyle size özel bir hediye seçeneği sunar.